Serie A, DAZN svela: “Non parliamo di accordi con Sky. Digitale possibile”

La Serie A sarà tutta su DAZN, che chiude la porta a Sky, ma la apre al digitale terrestre. Le parole di Diquattro.

Dal prossimo anno la Serie A sarà tutta in esclusiva su DAZN. Questo per tutto il triennio 2021/2024. A Sky resteranno solo 3 gare su 10, ma non in esclusiva. Perciò chi è interessato solo al campionato potrà tranquillamente scegliere DAZN abbandonando la piattaforma satellitare. Qualcuno ha ipotizzato degli accordi commerciali che permettano di continuare a vedere DAZN anche su Sky. Ecco, a tal proposito, la risposta di Veronica Diquattro, vicepresidente esecutivo di DAZN in Italia e Spagna. Le sue parole ai microfoni del Sole 24 Ore: "Siamo stati competitor fino all'altro ieri sera, non ci sono conversazioni in corso. Quando abbiamo lanciato l'offerta in combinata con Sky lo abbiamo fatto per arrivare a un tipo di audience abituata a un approccio lineare e quindi essenzialmente per far sì che si conoscessero meglio prodotto e servizio. Siamo consapevoli che c'è un tema di aree con difficoltà. Ma siamo fiduciosi che la nostra offerta possa nei fatti accelerare la digitalizzazione del Paese come è stato dichiarato da ultimo anche dall'AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo. A ogni modo, per poter servire tutti i nostri clienti, anche nelle aree con qualche difficoltà di copertura, ci stiamo adoperando per assicurarci di avere una soluzione di backup specificatamente per questi casi, che sarà il digitale terrestre. In mancanza di alternative, si attiveranno offerte di questo tipo". Intanto il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>