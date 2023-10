Seconda squadra in Serie C dal 2024, Milan sempre più convinto: il punto

Il problema, per il Milan, è che - attualmente - non potrebbe essere inserito nel girone di Juventus o Atalanta: pertanto, niente Girone A o Girone B della Serie C. Con le normative attuali dovrebbe essere inserito nel Girone C, quello delle squadre del Sud Italia. Con il risultato che, ogni 15 giorni, i rossoneri affronterebbero trasferte lunghissime.

E se Roma o Lazio manifestassero l'intenzione di inserire un'altra squadra, tutto i complicherebbe. Il Milan, poi, dovrebbe versare 1,5 milioni di euro a fondo perduto per iscrivere la sua seconda squadra - Under 23 - alla Serie C 2024-2025. Se non dovesse fallire alcun club, però, sarebbero soldi 'buttati' perché per i rossoneri non ci sarebbe spazio.

L'Atalanta, quest'anno, è stata 'fortunata', avendo preso il posto del Siena, fallito e ripartito dall'Eccellenza. Scudetto, Leao e Champions: Milan, la nostra esclusiva con Sabatini >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.