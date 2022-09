Sampdoria-Milan, quarta vittoria consecutiva dei rossoneri al Ferraris: il dato

In occasione di Sampdoria-Milan, match della sesta giornata della Serie A, i rossoneri hanno ristabilito una striscia che mancava da tempo.

Grazie ai gol di Junior Messias e Olivier Giroud, ieri il Milan ha battuto per 1-2 la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo. Come sottolineato dai canali ufficiali rossoneri, questo trionfo ha garantito al Milan di forgiarsi di una striscia statistica che non si verificava da diverso tempo.