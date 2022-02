Salernitana-Milan, ballottaggio Kessie-Brahim Diaz risolto: ecco chi gioca

Vigilia di Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Risolto il ballottaggio tra Franck Kessie e Brahim Diaz sulla trequarti

In questi minuti il Milan è partito dall'aeroporto Linate per raggiungere Salerno laddove, nella giornata di domani, affronterà la Salernitana per l'anticipo del sabato di Serie A. La formazione è praticamente fatta per Stefano Pioli, che nelle scorse ore, era alle prese con il ballottaggio Brahim Diaz-Franck Kessie per la trequarti. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' l'allenatore rossonero avrebbe risolto il dubbio: si va verso il ritorno dal primo minuto dell'ivoriano, che aveva segnato una doppietta contro l'Empoli in questa posizione, ma ha deluso nel derby contro l'Inter. Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.