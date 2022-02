Salernitana, esonerato Colantuono: Pirlo il possibile sostituto | News

Stefano Colantuono è stato esonerato: al suo posto potrebbe subentrare sulla panchina della Salernitana l'ex rossonero Andrea Pirlo

Sabato sera, alle ore 20.45, il Milan sarà ospite della Salernitana allo Stadio 'Arechi'. La gara sarà valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vorranno ottenere i tre punti per mantenere ben salda la prima posizione in classifica. Novità in casa granata: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in questi minuti è stato esonerato Stefano Colantuono. Tra i tanti nomi che sono stati accostati alla panchina dei campani il più accreditato è quello di Andrea Pirlo. L'ex calciatore del Milan, dopo l'esperienza sulla panchina della Juventus nella passata stagione, potrebbe diventare il nuovo allenatore della Salernitana e affrontare subito il suo passato. Se non dovesse accettare l'incarico, pronto Davide Nicola per guidare Ribery e compagni.