Sala sul nuovo stadio: “Milan e Inter devono partecipare al dibattito”

Sala, sindaco di Milano, è tornato sulla situazione San Siro e ha ribadito la necessità di un dibattito pubblico con Milan e Inter partecipi.

Si torna a parlare del nuovo San Siro e il sindaco Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, ha ribadito che un dibattito pubblico potrebbe essere utile. Il tutto a patto che Milan e Inter ne siano partecipi e ovviamente nel caso in cui ce ne sia la reale necessità. Ne ha parlato, come riporta Milano Today, in occasione della presentazione di un accordo tra A2A e il Politecnico: "Non ci sono elementi di novità. Di più non so dire, quello che la giunta doveva fare lo ha fatto. Il dibattito pubblico può Servire se una parte della politica o della società esprime contrarietà o distinguo. Le squadre devono essere partecipi di questa discussione". Segui live il match di questa sera con la diretta testuale >>>