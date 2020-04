Ronaldinho esce di prigione: adesso dovrà scontare i domiciliari in hotel

ULTIME NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Globo Esporte’, Ronaldinho e il fratello Roberto De Assis sono usciti di prigione. I due erano stati incarcerati in Paraguay perché in possesso di documenti falsi. Il rilascio è avvenuto a seguito del pagamento della cauzione, pari a 1,6 milioni di euro. Adesso l’ex rossonero dovrà scontare la pena in un hotel di Asuncion, capitale paraguaiana, dove verrà sorvegliato costantemente. Intanto ecco le Top News del Milan di giornata, continua a leggere >>>

