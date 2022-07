Romagnoli e Kessie, fine della storia: lasciano il Milan da campioni d’Italia

E' terminata da poche ore l'avventura con il Milan sia di Kessie che di Romagnoli: i due giocatori lasciano da campioni d'Italia

Enrico Ianuario

Franck Kessie e Alessio Romagnoli non sono più calciatori del Milan. Il centrocampista ivoriano era l'ultimo acquisto 'formale' della coppia Fassone-Mirabelli, mentre l'ex capitano rossonero l'ultimo giocatore presente in rosa della scuderia di Mino Raiola. Entrambi, come ben si sa, non hanno rinnovato i loro contratti, scaduti ieri.

Kessie, peccato...

Kessie ha un accordo con il Barcellona, anche se il club catalano è alle prese con la risoluzione di diversi problemi di natura economica e finanziaria. Nessun dubbio, però, circa il suo trasferimento in blaugrana. L'ex calciatore dell'Atalanta ha vestito la maglia rossonera per cinque stagioni. Dal 2017 al 2022 ha disputato ben 223 partite e segnato 37 gol risultando determinante nella stagione 2020-2021 per aver trascinato il Milan nella qualificazione in Champions League. Il grande campionato gli è valso anche il premio individuale 'Gran Galà del calcio AIC'.

L'estate scorsa, impegnato alle Olimpiadi di Tokyo aveva rilasciato dichiarazioni d'amore sul Milan con tanto di promesse sul rinnovo. Un rinnovo che non è arrivato, con quelle dichiarazioni che nessun tifoso del Milan ha mai dimenticato. Peccato che sia finita così, perché Kessie in questo Milan poteva continuare a starci alla grande. Ma, alla fine, è pure un bene che la storia d'amore non prosegua: non avrebbe avuto molto senso provare a convincere un calciatore che non voleva proseguire la sua avventura al Milan.

Romagnoli, grande professionalità

Più lunga invece la storia tra Romagnoli e il Milan. A differenza dell'ivoriano, l'ex capitano rossonero non ha ancora trovato una squadra, anche se si parla molto di un suo possibile trasferimento alla Lazio. Ad oggi ancora nulla di ufficiale, ma è probabile che il classe 1995 vestirà la maglia della sua squadra del cuore. In ogni caso sarà sempre ben ricordato dai tifosi rossoneri, i quali ne hanno apprezzato la professionalità e la serietà mostrata in questi anni. Acquistato nel 2015 da Galliani, Romagnoli ha disputato 247 partite e segnato 10 gol. Ha alzato da capitano lo scudetto appena conquistato, anche se in realtà ha giocato poco nella seconda metà del campionato in quanto uno straripante Kalulu lo ha, di fatto, relegato in panchina.

Sia Romagnoli che Kessie lasciano da campioni d'Italia. Nel bene o nel male sono sempre stati protagonisti e se il Milan è riuscito a conquistare il 19esimo scudetto è anche grazie a questi due calciatori che, negli anni precedenti, non hanno vissuto tanti momenti d'oro. Il club non guadagnerà nulla da queste cessioni, ma è una storia d'amore che si è conclusa comunque nel migliore dei modi.