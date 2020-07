Risultati Serie A – Napoli-Milan 1-1 al 45′: equilibrio al ‘San Paolo’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato da poco il primo tempo di Napoli-Milan, big match del ‘San Paolo‘, valevole per la 32^ giornata di Serie A. I primi 45′ di gioco hanno visto un sostanziale equilibrio. Partenopei più pericolosi dalle parti di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, ma Diavolo letale in ripartenza.

Milan in vantaggio al 20′ quando, su assist di Ante Rebić, il terzino sinistro francese Theo Hernández ha buttato giù la porta da distanza ravvicinata, infilando David Ospina con un bolide potente sotto la traversa. Al 35′ il pareggio del Napoli che, dopo qualche bella parata di Donnarumma, ha approfittato di un errore del numero 99 rossonero in presa bassa in area piccola: tap-in di Giovanni Di Lorenzo e 1-1 al termine della prima frazione di gioco.

