Milan, l’Europa League ti porta un bel gruzzolo: ecco la cifra stimata

Il Milan questa sera scenderà in campo a 'Roazhon Park' in occasione del ritorno dei play-off di Europa League. Si parte dal 3-0 rifilato al Rennes all'andata e un successo odierno garantirebbe il passaggio del turno nella seconda competizione europea per importanza, ossia la qualificazione agli ottavi di finale. Ma quanto varrebbe per il club rossonero l'accesso al turno successivo?