Da 300 mln a 1.9 mld: ecco come RedBird ha lanciato OneTeam | News

Come riporta 'Calcio&Finanza', OneTeam - azienda che rappresenta gli interessi commerciali di oltre 10.000 atleti - ha una storia importante che si lega a RedBird, società di proprietà di Gerry Cardinale che, di recente, ha anche acquisito il Milan per 1.2 miliardi di euro. OneTeam, si legge su 'C&F', è stata lanciata nel 2019 dalla MLB Players Association, dalla NFL Players Association e appunto da RedBird, con l’obiettivo di aiutare gli atleti a massimizzare i loro diritti di proprietà intellettuale attraverso licenze di gruppo, marketing, media e investimenti. La società è cresciuta rapidamente, frutto del buon lavoro svolto da RedBird in questi ultimi anni. Il fondo ha recentemente ceduto la sua quota del 40% nella società in un’intesa che ha portato a una valutazione complessiva del business di 1,9 miliardi di dollari (circa 1,93 miliardi di euro al cambio attuale). Una cifra monstre se – come ricorda Sportico – si considera una valutazione iniziale di 300 milioni di dollari.