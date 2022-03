Psg, i tifosi in rivolta: “Ci fate vergognare. Leonardo figlio di p****”

Continua la protesta dei tifosi del Psg dopo l'eliminazione dalla Champions League da parte del Real Madrid. Le ultime news

Il mercato funambolico del Psg in estate aveva illuso i tifosi sulla possibilità concreta di vincere la tanto agognata Champions League. E invece il Real Madrid, dopo una partita incredibile, ha eliminato la squadra di Mauricio Pochettino scatenando l'ira del popolo parigino. Il pubblico presente al 'Parco dei Principi' non ha risparmiato nessuno in occasione della vittoria in Ligue 1 contro il Bordeaux. Neymar e Messi si sono rivelati i bersagli preferiti: i due fuoriclasse sono stati colpiti con fischi incessanti per tutta la partita.