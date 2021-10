Pres. Ascoli: “Donnarumma? E’ il simbolo di ciò che non va nel calcio”

Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, ha parlato al Corriere dello Sport di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan

Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Corriere dello Sport. Pulcinelli ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan: "L’emblema di ciò che non funziona è Donnarumma tolto al Milan e al calcio italiano solo per una questione di parcelle al procuratore. Questo aspetto andrebbe regolamentato severamente. Si parla tanto di riforme. Abbiamo fatto solo delle frittatine finora. Mi sembra che sia giunto il momento d’intervenire nell’interesse di tutti". Milan, ecco il rinnovo di Kjaer: il comunicato ufficiale.