Portogallo-Turchia 3-1, Rafael Leao fa assist e passa il turno

Buone notizie almeno per Rafael Leao, attaccante del Milan che passa il primo turno col Portogallo con anche un assist vincente.

Una bella vittoria per Rafael Leao con il suo Portogallo, che si avvicina sensibilmente ai Mondiali in Qatar del 2022. La sera in cui l'Italia perde malamente contro la Macedonia del Nord, i portoghesi si sono sbarazzati agilmente della Turchia con un secco 3-1. Prima un doppio vantaggio, poi i turchi hanno accorciato le distanze e fallito un rigore. In pieno recupero, proprio mentre la Macedonia del Nord segnava all'Italia, il Portogallo chiudeva il discorso passaggio del turno. Il gol decisivo porta anche la firma di Rafael Leao, attaccante del Milan, abilissimo a difendere il pallone, correre verso l'area avversaria e servire un bellissimo assist. Pallone in profondità e tiro in rete. Almeno lui stasera può gioire.