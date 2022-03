Portogallo, infortunio per Dias: salta i playoff per i Mondiali 2022

Tegola per il Portogallo: si è infortunato Dias, che salterà i playoff decisivi per giocare in Qatar il prossimo inverno. Italia interessata.

Arrivano brutte notizie per Ruben Dias, portoghese classe 1997 del Manchester City, che si è infortunato e dunque salterà i match del Portogallo, decisivi per le qualificazioni ai Mondiali 2022. L'annuncio lo ha dato Josep Guardiola in conferenza stampa, spiegando che Dias sarà fuori almeno per cinque settimane. L'infortunio è al tendine del ginocchio. Guardiola non cerca alibi, ma questa assenza pesa anche per la nazionale portoghese, che dovrà fare a meno di Dias per le qualificazioni. Ovviamente l'Italia è interessata, visto che la possibile finale playoff potrebbe essere proprio con i portoghesi. Difficile essere felici per un infortunio, ma certamente può essere un vantaggio per gli azzurri. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata di oggi >>>