Il calcio saluta Patrizio Billio, l’ex Milan aveva 48 anni

Ex Milan, Patrizio Billio è scomparso a 48 anni

La sua fortuna l'ha però trovata successivamente, prima al Crystal Palace in Premier League e successivamente in Scozia, dove diventa protagonista con il Dundee FC. Qui la situazione degenera dopo uno scontro in allenamento con un tifoso e questo lo costringerà a lasciare il club per accasarsi all'Aberdeen e poi al Livorno. Al termine della sua carriera è tornato al Milan in qualità di allenatore nel settore giovanile.