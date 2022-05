Parma, Ariedo Braida è il nuovo direttore sportivo del club | News

Ariedo Braida è il nuovo direttore sportivo del Parma: l'ex dirigente del Milan lascia la Cremonese dopo aver conquistato la promozione in Serie A

Nuova avventura per Ariedo Braida. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo nella Cremonese, club che ha conquistato la promozione in Serie A, l'ex dirigente del Milan continuerà a lavorare nel campionato di Serie B. Secondo quanto riferisce 'TMW', nella giornata di oggi lo stesso Braida e il Parma hanno trovato l'accordo per iniziare insieme il lavoro.