Panchina Milan – Pioli, servono Champions o Coppa Italia per la conferma

NEWS MILAN – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la conferma di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, in vista della prossima stagione, è complicata. Il tecnico, che ha preso il posto di Marco Giampaolo, ha alternato alti e bassi, svolgendo nel complesso anche un buon lavoro, ma per la conferma serviranno la vittoria della Coppa Italia o la qualificazione in Champions (cosa al momento molto complicata, vista la distanza di 10 punti). Intanto ecco un ballottaggio in vista della partita contro la Juventus, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android