Ordine: ‘Con tutte le assenze e gli infortuni, 42 punti sono un buon incasso’

Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, ha espresso il suo pensiero sulla prima parte di stagione del Milan

Intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter, Franco Ordine ha fatto un'analisi sulla prima parte di stagione del Milan. Questo il suo pensiero: "All'Empoli il primato del gioco, al Milan quello del mestiere con la trovata di Kessié trequartista che ha dato i frutti sperati. Con tutte le assenze e gli infortuni accusati, 42 punti sono un buon incasso. Se non recupera tutti il Milan non conterà per lo scudetto". Milan, le top news di oggi: novità Kessié. Due nomi a centrocampo.