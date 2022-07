Nuovo Stadio, progetto di Popolous candidato per un premio importante

Il Nuovo Stadio di Milan e Inter è stato affidato a Popolous. Il progetto si trova in finale per vincere un premio molto importante

Dopo tre anni dalla presentazione del progetto ancora nulla o poco più si muove sulla questione Nuovo Stadio. I problemi burocratici con il Comune Di Milano stanno rallentando Milan e Inter, vogliosi al più presto di conoscere la loro nuova casa. Il progetto è stato affidato a Popolous, con la sua 'Cattedrale' che nel frattempo riceve riconoscimenti illustri in giro per il mondo. Come annunciato dallo stesso studio sul proprio profilo Twitter, il nuovo impianto è stato inserito tra i finalisti del World Architecture Festival, che si terrà a Lisbona dal 30 novembre al 2 dicembre.