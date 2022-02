Nuovo Stadio, pronta la società di Milan e Inter per il project financing

Pronta la società di Milan e Inter per il project financing per la realizzazione del nuovo stadio della città di Milano

Novità riguardo il tema nuovo stadio di Milano. Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', Milan e Inter hanno consegnato ulteriori progetti a Palazzo Marino, come confermato anche nei giorni scorsi dal presidente Paolo Scaroni al margine dell'Assemblea della Lega Serie A. Uno dei temi sul tavolo riguarda anche il veicolo tramite cui Inter e Milan andranno a finanziare il progetto. L'intera operazione, come ben si sa, verrà realizzata in project financing, ovvero finanziamento che verrà ripagato con l'aumento dei flussi di cassa che deriveranno dal nuovo impianto. Riguardo la struttura finanziaria, l'Inter ha fornito ulteriori aggiornamenti. In occasione del roadshow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra ha spiegato che il veicolo c'è già. Sarà utilizzata la società 'M-I Stadio', ovvero la società compartecipata al 50% da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e al 50% da A.C. Milan S.p.A., che gestisce, per conto dei club, le attività dello stadio. La M-I Stadio, hanno spiegato i dirigenti, sarà così ricostituita come un veicolo di finanziamento per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio.