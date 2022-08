Nuovo Stadio, Milan e Inter avanzano un nuovo fascicolo al Comune

Dopo che per diverso tempo non sono giunte novità sul tema, Milan e Inter stanno facendo registrare passi in avanti circa la questione relativa al nuovo stadio . Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' , Milan e Inter avrebbero infatti avanzato la cosiddetta 'documentazione preliminare'.

Essa consiste in un fascicolo di 130 pagine in cui vengono illustrati tutti i cambiamenti apportati al progettooriginale in seguito alle richieste derivanti da Palazzo Marino; in particolare, è da evidenziare il cambiamento relativo alle volumetrie: dai precedenti 0,51 si è passati agli attuali 0,35. I nuovi accordi prevedono che le varie costruzioni legate allo stadio occuperann0 98mila metri quadrati, tra i quali figureranno: uffici, ristoranti, bar, negozi, il centro congressi, i musei delle due squadre, un nuovo centro sportivo edificato su una porzione dell'attuale San Siro e un polo energetico che rifornirà la zona circostante.