Nuovo stadio: Milan, 60.000 spettatori sono abbastanza?

La domanda è lecita se pensiamo a quanti spettatori di Milan ed Inter riempiono l'attuale San Siro ogni weekend

Donato Boccadifuoco

Ristrutturare San Siro? Demolire San Siro? Costruire un nuovo San Siro? Farlo a Milano? A Sesto San Giovanni? Senza oppure insieme all'Inter? Le domande circa il nuovo stadio in cui giocheranno Milan e Inter nel prossimo futuro restano molteplici ma una cosa sempre essere certa per tifosi ed addetti ai lavori: un impianto da 60000 posti sarebbe insufficiente a contenere tutta la passione dei tifosi...

SAN SIRO - LA PASSIONE NON SI PUÒ CONTENERE

I numeri ufficiali di questo inizio di campionato ci dicono che il Milan in sole cinque gare casalinghe ha portato ben 350.016 spettatori a San Siro con una media di 70.003 per ogni singola partita. Il pubblico di San Siro è stato un fattore determinante per il successo rossonero nello scorso campionato, lo è oggi e lo sarà assolutamente in futuro. Senza voler scrivere i particolari, basti ricordare quanto detto da Stefano Pioli dinanzi alla folla festante davanti a Casa Milan Affermando: "Dicevano che senza di voi eravamo più forti..."

Nel frattempo, a piccoli passi, si continua a muovere qualcosa attorno a quello che dovrebbe essere il nuovo stadio San Siro. Secondo quanto riporta l'ANSA: "Il dibattito pubblico per consultare i cittadini milanesi sulla realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan partirà certamente dopo le elezioni del 25 settembre e la data più probabile sembra il 28 settembre".

Ciò che è certo è che, al di là di frasi fatti e retorica, la passione del pubblico per le due squadre milanesi è enorme e non accenna a scemare visti i risultati conseguiti (quantomeno in Italia) da Milan ed Inter negli ultimi anni. E dunque: perché impedire a diecimila/ventimila persone in più di godersi la propria passione da vicino? In nome di cosa il nuovo stadio dovrebbe prevedere al massimo 60000 posti? Ecco, questa sì che è una risposta difficile.