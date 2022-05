Nuovo Stadio, pronto esposto contro dibattito pubblico: le ultime news

Continua il percorso tortuoso per quanto riguarda il Nuovo Stadio di Milan e Inter. Arriva l'attacco del Comitato Sì Meazza: le ultime news

"A breve presenteremo un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale relativo alla delibera dirigenziale che ha stabilito il dibattito pubblico sullo stadio, per cui si vanno a spendere 245.500 euro di fondi comunali. Non c’è nessuna delibera del Consiglio comunale su questa spesa e intanto si è già scelto il coordinatore. Una cosa assurda".

Corbani aggiunge: "Mi sembra poi assurdo che il coordinatore scelto per il dibattito pubblico sullo stadio, Andrea Pillon, sia lo stesso che nel 2018 si è occupato del dibattito sulla riapertura dei Navigli. Tanto più che sappiamo bene che è andato a finire in nulla. Inoltre sono esterrefatto dalla procedura di scelta del coordinatore: a chiamata e non tramite gara".