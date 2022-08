Nuovo Stadio, il Comitato SanSÌro: “Opportunità per rigenerare il quartiere”

Il Comitato SanSÌro, favorevole alla costruzione del Nuovo Stadio, ha presentato un manifesto per spiegare i motivi del sì al nuovo impianto

Il Comitato SanSÌro, favorevole alla costruzione del Nuovo Stadio, ha presentato un manifesto per spiegare i motivi del sì al nuovo impianto. Il comitato, promosso dal consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia al Comune, Alessandro De Chirico, insieme ad alcuni residenti di San Siro, prende una posizione decisa, affermando che il Nuovo Stadio "è una grande opportunità per rigenerare il quartiere di San Siro - riporta l'ANSA - e l'area attorno al Meazza che adesso è una landa desolata. Per questo vogliamo che il movimento a favore del nuovo impianto abbia uno sprint, il nostro è un comitato aperto a tutte le forze politiche, e sono stati già invitati a partecipare esponenti del Pd e della maggioranza che hanno dimostrato interesse".