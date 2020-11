Nuovo San Siro, i dubbi del Comune: ci sono diversi ostacoli / News

Nuovo San Siro, i dubbi del Comune di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si è detto fiducioso per la costruzione del nuovo San Siro in primavera. Attenzione però ad alcuni aggiornamenti riportati da ‘Il Foglio’. Secondo il quotidiano ci sono diversi ostacoli nella realizzazione nei prossimi mesi del nuovo stadio, come le elezione politiche di Milano e i comitati di quartiere, che faranno di tutto per opporsi a questo progetto. Lille-Milan, ecco le probabili formazioni per il match di stasera >>>