Non solo il Milan: il Golfo ha investito 3 miliardi nel calcio europeo | News

Non solo il Milan: tanti imprenditori del Golfo hanno investito nel calcio europeo come dimostrano le proprietà di PSG e City tra le altre

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', con l'acquisto del Milan da parte di Investcorp potrebbero essere 4 i miliardi investiti nel calcio europeo dalle proprietà arabe. Dagli Emirati Arabi al Bahrain, sarebbero quindici i club europei in mano ad entità del Medio Oriente. I big sono le famiglie che regnano ad Abu Dhabi con Mansour che attorno al Manchester City ha costruito la multiproprietà City Football Group. A Doha, invece, la famiglia Al Thani è sbarcata a Parigi ed è stata capace di vincere la corsa per i Mondiali 2022 e di piazzare l'uomo di fiducia alla guida dell'ECA, ovvero Nasser Al-Khelaifi . Infine, a Riyad con il principe bin Salaman che è approdato anche lui in Premier League 'dando l'ordine' di acquistare il Newcastle .

Adesso il Milan. I Paesi del Golfo Persico, come riporta la 'rosea', vantano un PIL aggregato di 1640 miliardi di dollari e sfruttano la ricchezza derivanti dalle risorse naturali per occupare un posto strategico in un mondo sempre più destabilizzato, con i piani sullo sviluppo che puntano anche sullo sport. Possedere un grande marchio come il Milan, ancora molto forte in Medio Oriente, creerebbe ancora più interesse e rumore rispetto a quanto fatto, al momento dell'acquisto, dai tre club citati poco prima. Milan, le top news di oggi: esclusiva Bellinazzo, novità Ibra e Rebic.