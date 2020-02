Nesta: “Ibrahimovic è il giocatore giusto per il momento del Milan”

NEWS MILAN – Alessandro Nesta, ex difensore centrale del Milan, intervenuto all’evento degli Italian Sport Awards, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo ritorno in rossonero: “Milan? Deve rimettere a posto un po’ di cose, i tanti cambi di proprietà con progetti sempre diversi deve rivedere qualcosa per cercare di costruire un futuro. Ibra è il giocatore giusto per il momento del Milan, un parafulmine così sa tenere le responsabilità”.

Su Gattuso al Napoli: "Gattuso al Napoli? Grande coppia, ci hanno guadagnato entrambi. Napoli è l'habitat adatto per Rino".

