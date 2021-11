Nazionali – Krunic convocato per le prossime partite della Bosnia

Rade Krunic, centrocampista del Milan, giocherà con la Bosnia le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

Ivaylo Petev, Commissario Tecnico della Bosnia, ha convocato anche Rade Krunic, centrocampista del Milan, per le partite contro Finlandia (sabato 13 novembre, ore 15:00) e Ucraina (martedì 16 novembre, ore 20:45), valevoli per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Questo, dunque, l'elenco completo della Bosnia per i prossimi due impegni ufficiali.