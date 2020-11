Napoli-Milan, Iezzo: “Donnarumma e Meret? Nella top 10 futura in Europa”

Napoli-Milan, sfida italiana tra i pali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gennaio Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato di Alex Meret e Gianluigi Donnarumma, avversari questa sera in Napoli-Milan. Ecco il suo pensiero sui due estremi difensori italiani ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli”: ‘È una partita importante per il Napoli, per capire se la squadra è da Scudetto. Non è una sfida che sarà decisiva, ma prossime partite ci faranno capire se il Napoli è arrivato a livello utile per conquistare lo Scudetto. Meret? Penso che sarà la sfida tra i due portieri giovani più forti in Italia (Donnarumma ndr), li vedo nei prossimi anni nella top ten dei più forti in Europa”. Ecco la lista dei convocati del Milan in vista del match >>>