Napoli, infortunio muscolare per Osimhen: domani risonanza al polpaccio

Tegola per il Napoli, che perde Victor Osimhen in vista della trasferta contro la Salernitana. Le ultime sull'infortunio del nigeriano

Brutte notizie per il Napoli che, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'infortunio muscolare del suo uomo forse più in forma: "Victor Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno". Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' il nigeriano si sottoporrà domani a risonanza magnetica per capire al meglio l'entità dell'infortunio. Successivamente verranno stabiliti i tempi di recupero. Le Top News sul Milan: anticipazioni sulla nuova terza maglia, Pioli in conferenza e molto altro