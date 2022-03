È morto Pino Wilson, storico capitano della Lazio campione nel 1974

E' venuto a mancare nella notte Giuseppe 'Pino' Wilson, storico capitano della Lazio vincitrice dello Scudetto nel 1974. Aveva 77 anni

Grave lutto in casa Lazio . E' morto a Roma, nella notte, Giuseppe 'Pino' Wilson , capitano dei biancocelesti vincitori dello Scudetto nella stagione 1973-1974 .

La formazione capitolina lo acquistò nel 1969 dall'Internapoli, insieme a Chinaglia, e lo eresse a vero e proprio totem della squadra. Per lui, infatti, ben dieci campionati, fino al 1980, con la maglia biancoceleste, collezionando 324 partite.

Il 77enne sarebbe deceduto durante la notte, molto probabilmente a causa di un ictus che l'avrebbe colpito nel sonno.