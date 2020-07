Morace: “E’ stato Rangnick a rinunciare al Milan: ecco il motivo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carolina Morace, ex allenatore del Milan Femminile, ha parlato del mancato arrivo in rossonero di Ralf Rangnick . Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Da quello che mi risulta è stato Rangnick a rinunciare al Milan, dimostrando di essere una persona intelligente perchè non è facile subentrare un allenatore che sta facendo benissimo. Credo che la scelta di Rangnick abbia trovato d’accordo il Milan”.

