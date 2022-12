Mondiali, Deschamps fino al 2024? Futuro ancora incerto

Oggi alle 16 italiane andrà in onda la finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La sifda vedrà in campo Francia e Argentina che si giocheranno il titolo Mondiale. I francesi hanno la possibilità di ripetersi dopo la vittoria di quattro anni fa contro la Croazia. Per Leo Messi e compagni, la possibilità di riportare la coppa in Argentina. Per la Francia, ci sono ancora dubbi sul futuro della panchina. Infatti, Didier Deschamps non sarebbe ancora convinto di continuare il suo cammino con la Nazionale.