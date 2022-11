Mondiali, Sergiño Dest protagonista: assist contro l’Iran

Mondiali in Qatar 2022: Sergiño Dest ha servito l'assist per il gol dell'uno a zero di Pulisic nel primo tempo di Iran-USA

Emiliano Guadagnoli

Il Milan ha investito in estate su molti giocatori. Uno di questi è stato Sergiño Dest, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. L'americano sta giocando in questo momento, i Mondiali in Qatar con la sua nazionale. Dovrà cercare di convincere la dirigenza rossonera che deve decidere se esercitare oppure no l'opzione di riscatto da 20 milioni di euro.

Milan, Dest si fa notare ai Mondiali — Durante la partita fondamentale per la qualificazione alla fase successiva dei Mondiali in Qatar 2022, Sergiño Dest ha servito l'assist per il gol dell'uno a zero di Pulisic. Una bella azione dell'americano che sta continuando con le sue ottime prestazioni con la maglia della Nazionale. Chissà che non possa diventare un'arma in più per il Milan di Stefano Pioli. I tifosi rossoneri lo attendono con ansia al rientro. Calciomercato Milan – Chi per l’attacco? Un colpo sembrerebbe sfumato