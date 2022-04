Milan, Zenga: “Pioli è innovativo. Lo colloco tra i visionari”

Walter Zenga, ex tecnico del Crotone, ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Tanti gli elogi al rossonero

Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato uno speciale su Stefano Pioli. Tanti gli ex giocatori che hanno parlato del tecnico rossonero, tra cui Walter Zenga. I due si sono incontrati a Coverciano durante il corso degli allenatori. Ecco cosa ha detto: "Parlavamo molto, ne apprezzavo l'aplomb e la tranquillità. Era una figura rilassante e pensante. In quegli anni era molto applicato, oggi invece è innovativo, lo colloco nella categoria dei visionari". Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.