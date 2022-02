Milan, Zaniolo per il salto di qualità: ecco perché sarebbe perfetto / News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Nicolò Zaniolo sarebbe finito nel mirino del Milan. Ecco perché sarebbe un super colpo

Renato Panno

Un calciomercato di gennaio modesto, vissuto quasi da spettatore non pagante per il Milan. Mentre la Juventus e l'Inter piazzavano colpi importanti per migliorare la squadra, i rossoneri hanno deciso di puntare sul giovane Marko Lazetic per sostituire Pietro Pellegri. Nessun altro nuovo arrivo, soltanto tentativi per rinforzare la rosa in maniera importante per Sven Botman e Renato Sanches. Se ne riparlerà in estate per i due calciatori del Lille, designati come i candidati ideali per alzare il livello. Perché ormai il motto è chiaro a tutti: non si compra tanto per farlo.

La sessione estiva vedrà un Milan molto impegnato con le operazioni in entrata. Le uscite a parametro zero di Franck Kessie e Alessio Romagnoli sono vicine, mentre il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da valutare. Tre possibili uscite che non possono lasciare indifferenti. Un altro ruolo che sembra abbastanza in affanno è quello della trequarti, che vede il solo Brahim Diaz come interprete naturale. Se a questo si aggiunge che lo spagnolo è ancora di proprietà del Real Madrid, il pensiero diventa praticamente una necessità. Nelle ultime ore le indiscrezioni di calciomercato hanno accostato il nome di Nicolò Zaniolo al Milan. Il general manager della Roma lo ha dichiarato non incedibile, stuzzicando le fantasie di diversi club, rossoneri compresi.

Zaniolo sarebbe davvero il colpo perfetto per il Milan per tanti motivi. Innanzitutto per la giovane età (classe 1999) che lo rende a pieno un candidato perfetto per il progetto Elliott. Nonostante i suoi 22 anni, il trequartista giallorosso ha già una certa esperienza nel campionato e ha avuto l'occasione di temprare il suo carattere dati i due lunghi infortuni al ginocchio. Della serie: ciò che non ti uccide fortifica. E poi, non per ultimo, le sue qualità tecniche sono note a tutti.

L'eventuale operazione vede un solo, grande, ostacolo: il prezzo. La Roma venderebbe Zaniolo soltanto per appianare i debiti, dunque farà di tutto per monetizzare il più possibile. Per questo motivo sarà difficile immaginare sia formule come il prestito, sia una valutazione abbordabile. I rumours vogliono una cifra vicina ai 50 milioni di euro. A queste condizioni quale sarebbe la reazione? La politica sostenibile del Milan impone il diktat del mantenimento dei costi, ma chissà che non possa esserci un'eccezione che confermerebbe la regola. Ne varrebbe la pena. Le Top News di ieri sul Milan: intervista esclusiva, recupero Tomori, rinnovo Bennacer e tanto altro

