Milan, Zaccardo: “Scudetto? E’ giusto sognare, può succedere di tutto”

Cristian Zaccardo, ex giocatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto

Cristian Zaccardo, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto: "È giusto sognare, ma mancano ancora tante partite alla fine del campionato e ci sono tanti punti in palio. Il Milan, però, non gioca le coppe e può succedere di tutto. La squadra sta ottenendo risultati importanti. Non sarà facile perché l'Inter è una grande squadra e sulla carta ha qualcosa in più". Esclusiva De Vecchi: "Scudetto? Corsa a due tra Milan e Inter".