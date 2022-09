Milan, mistero Yonghong Li: chiamato con un altro nome da Blue Skye

Dopo aver annunciato una causa nei confronti di Elliott per la cessione del Milan a Gerry Cardinale, Blue Skye si è vista costretta a rinunciare al ricorso cautelare d'urgenza. La società di Cerchione e D'Avanzo ha preso atto, come emerso dall'udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo. A tal proposito, spostando l'attenzione sul documento presentato da Blue Skye, emerge un dettaglio abbastanza curioso e singolare che riguarda Yonghong Li.