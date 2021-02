Milan, Virdis: “Ibrahimovic monumento, lo preferisco a Lukaku”

Milan, Virdis elogia Ibrahimovic

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha speso grandi parole per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese meglio di Romelu Lukaku? Questa la risposta ai microfoni di 'Tuttosport': "Ibrahimovic? È un monumento. A 40 anni essere decisivo per le sorti del campionato è un merito, un qualcosa che gli fa onore. Può addirittura ancora vincere la classifica marcatori, nonostante abbia saltato qualche partita. Ibra possiede qualità fisiche impressionanti: tecnica, carisma, capacità di trascinare gli altri. Più di così non si può chiedere. Chi preferisco tra lui e Lukaku? Il mio cuore batte più per il Milan, quindi dico Ibra, ma Lukaku è stato davvero una grande scoperta".