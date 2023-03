Milan, Under 18: la sosta fondamentale per dare una svolta alla stagione

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato un focus sulla categoria Under 18 in vista di questo finale di stagione

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Il weekend di sosta in arrivo non velocizzerà a dimenticare il pareggio-beffa, ma può dare una mano per lavorare con ancora più voglia ed energia in cerca di reazione e soprattutto di un finale di alto livello. Gli Under 18 del Milan sono stati fermati dal Torino: proprio quando la rimonta sembrava cosa fatta, con i gol di Siman e Ferroni a ribaltare lo svantaggio iniziale, nel recupero i granata hanno trovato lo spazio per inchiodare il 2-2.

Un punto che, per come è arrivato, ha lasciato l'amaro in bocca, costando pure un posto in classifica (sorpasso Hellas Verona, ora terzo). La squadra di Terni ha mancato la possibilità di avvicinarsi alla SPAL, che occupa la seconda posizione - in vetta l'Inter - e cioè il limite dentro il quale rimanere per giocarsi lo Scudetto di categoria. Invece i ferraresi rimangono a +9, una distanza non semplice da recuperare avendo a disposizione poche giornate.

Questa è la realtà. Due mesi di tempo per delle metterci sempre più fame e attenzione nelle prestazioni, provando a raddrizzare un 2023 finora altalenante e aumentare il numero delle vittorie come unico modo per scalare il distacco; in tal senso qualche gol in più sarebbe un buon alleato, ricordando che i 2005 rossoneri dispongono già della miglior difesa del torneo (27 reti).

Bisogna rimanere calmi ma agguerriti, proseguendo nella stessa filosofia ma provando a cambiare direzione: serve una svolta per alimentare le speranze di un obiettivo vivo e alla portata. Anche perché molto spesso le prestazioni non sono mancate, compresa quella recente al PUMA House of Football. Nella prossima giornata, in programma il primo weekend di aprile, gli U18 affronteranno sempre in casa il Cagliari.