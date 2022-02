Milan Under 17, vittoria nel derby contro l’Inter per 2-1 | News

Il Milan Under 17 ha vinto il derby contro l'Inter per 2-1. Con questa vittoria i rossoneri agganciano i nerazzurri in testa alla classifica

Enrico Ianuario

In attesa del derby di Coppa Italia di martedì sera tra Milan e Inter, l'Under 17 dei rossoneri continua a dare soddisfazioni. Oggi, infatti, la squadra allenata da Christian Lantignotti ha vinto contro i pari età dei nerazzurri per 2-1 grazie alle reti dei giovani Mangiameli e Rossi. Grazie a questo successo, i baby milanisti agganciano proprio gli interisti in testa alla classifica con 47 punti conquistati in 19 partite. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.

