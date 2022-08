Milan-Udinese, prosegue la preparazione bianconera

Squadra friulana in campo nel pomeriggio di ieri in vista di Milan-Udinese di sabato. Ecco il racconto della seduta di ieri.

Nuovo allenamento in vista del match contro il Milan per i bianconeri che, questo pomeriggio, si sono soffermati su esercitazioni tecnico-tattiche sui campi del Bruseschi. In chiusura di seduta anche una partita a tutto campo.