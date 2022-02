Milan-Udinese, i rossoneri hanno subito la settima rimonta stagionale

Il Milan contro l'Udinese ha subito la subito la settima rimonta stagionale. La squadra di Pioli deve migliorare assolutamente questo dato

Il Milan ha subito l'ennesimo l'errore arbitrale in questa stagione. Rossoneri molto sfortunati, ma ci sono anche dei demeriti. La squadra di Pioli è apparsa in calo nelle ultime due gare e in generale emerge un dato piuttosto preoccupante. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan contro l'Udinese ha subito la settima rimonta stagionale. Questo è accaduto non solo con i bianconeri appunto, ma anche contro Salernitana, Sassuolo e Spezia in Serie A, mentre in Champions League è accaduto contro il Liverpool (sia all'andata e sia al ritorno) e contro l'Atletico Madrid. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.