MILAN TOP NEWS – Due grandi esclusive. Pioli in emergenza, Plizzari si opera

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati: spiccano ancora una volta diverse assenze. Alessandro Plizzari, inoltre, si è sottoposto ad intervento chirurgico. Non solo news di avvicinamento alla partita, però: la redazione di PianetaMilan.it vi delizia con due interviste esclusive di livello. Vai alle prossime schede per scoprire le Top News di giornata!