Milan, Tonali è un gioiello: pochi centrocampisti totali come lui / News

Sandro Tonali ormai non stupisce quasi più. A stupire è la differenza di rendimento rispetto alla scorsa stagione. Il Milan se lo gode

Renato Panno

Anche contro il Venezia Sandro Tonali è stato uno dei migliori in campo. Una frase che sta diventando ormai scontata da dire e a cui i tifosi del Milan si stanno abituando. Il numero 8 è il padrone incontrastato del centrocampo da inizio stagione ed è diventato un titolare inamovibile per Stefano Pioli. Ovviamente non potrebbe essere altrimenti, ma quel che stupisce è la differenza di rendimento rispetto allo scorso anno.

Tonali è arrivato al Milan come il giocatore più talentuoso del panorama italiano. Un giocatore che, tra tanti top club europei, ha scelto di vestire la maglia del Diavolo perché tifoso da bambino. Ma il suo impatto è stato tutt'altro che positivo; nella scorsa stagione si ha visto in campo sì per 33 volte in tutte le competizioni, ma con risultati discutibili. Il classe 2000 è sembrato spesso disorientato e, talvolta, addirittura inadeguato. Una difficoltà evidente che ha perfino messo in discussione la sua conferma. Il Milan ha spinto con il Brescia perché si abbassasse la cifra del riscatto, ma per la buona riuscita dell'operazione, c'era bisogno di qualcosa in più.

E allora ecco il gesto da vero tifoso di Tonali, che si è abbassato lo stipendio pur di vedersi confermato. Da qui la svolta improvvisa, che ha lo ha visto cambiare totalmente faccia. Sandro è ormai un titolare indiscusso e il centrocampista più affidabile da mesi ormai. Se c'è da cucire il gioco lui c'è, se c'è da limitare gli avversari dalle sue parti non si passa mai. Un mediano completo, anzi totale. Uno scenario davvero difficile da pronosticare, ma non per la dirigenza del Milan, che ci ha creduto nonostante tutto. E i fatti gli hanno dato ragione. Anche la Nazionale ringrazia, perché Tonali sarà inevitabilmente uno dei giocatori sul quale puntare forte per il futuro. Un lieto fine che rende tutti felici. Ecco le Top News di ieri sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia