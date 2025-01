I tre calciatori Milan Theo Hernandez, Mike Maignan e Christian Pulisic sono tra i candidati per il Team of the Year per il gioco EA FC.

Su Instagram, la pagina italiana del videogioco ha svelato i candidati per il Team of the Year che giocano in Serie A. Tra i calciatori candidati, ci sono anche due ex Milan: Charles De Ketelaere, diventato fondamentale per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ed Hakan Calhanoglu, dal 2021 all'Inter e la scorsa stagione, oltre allo Scudetto, si è aggiudicato il premio come miglior centrocampista del campionato.