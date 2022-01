Milan, Theo Hernandez 2.0: il francese migliora sempre più anche in difesa

Nelle ultime uscite si sta ammirando una nuova versione di Theo Hernandez. Il terzino del Milan è sempre più completo e maturo

Renato Panno

"Un giocatore molto forte, devastante in attacco, ma che in difesa lascia troppo agli avversari". Quante volte si è sentita questa frase con destinatarioTheo Hernandez? Una costante dall'estate del 2019, quando il francese è sbarcato al Milan grazie alla mediazione diretta di uno come Paolo Maldini, che non poteva sbagliare un giocatore in quello che è stato il suo ruolo per anni, prima di sposarsi al centro. E infatti non l'ha sbagliato. Ma questa riserva è stata fin troppo pendente sulla sua testa.

Se si sposta l'attenzione sulle ultime partite, però, si è visto qualcosa di diverso. E anche Stefano Pioli, nel post-partita di Venezia-Milan, lo ha sottolineato: "Queste due partite Theo si è dimostrato un giocatore più attento e maturo che non era un anno fa, ha avuto bisogno di crescere". Contro Empoli e Venezia si è vista una versione 2.0 di un Theo molto più attento in fase difensiva. Contro il lagunari, in particolare, il numero 19 si è reso protagonista con diverse chiusure precise, puntuali e pulite che non aveva forse mai mostrato. Questo suo nuovo approccio gli ha fatto perdere qualche discesa di troppo, ma quando sprigiona i suoi cavalli continua ad essere impossibile limitarlo per gli avversari.

Arrivare in porta per lui non è una problema, come non lo è nemmeno sparare con il suo sinistro letale alle spalle dei portieri. "Lavoro ogni giorno per diventare il migliore del mondo, anche Maldini mi sta aiutando". Con una scuola e un applicazione così sarà difficile non raggiungere questo traguardo in tempi brevissimi.