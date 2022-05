Milan, da marzo hai subito meno gol nei cinque campionati europei | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha riportato come sia la squadra che ha subito meno gol nei cinque campionati europei

Il Milan vanta, momentaneamente, la miglior difesa del campionato di Serie A . 30 i gol subiti dai rossoneri in 35 partite, ma il dato impressionante riguarda soprattutto come la difesa abbia alzato il muro da marzo in avanti. Il Diavolo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha riportato questa bella statistica.

Da inizio marzo in avanti, il Milan è la squadra che ha subito meno gol nei maggiori cinque tornei europei (uno solo in otto gare) e quella insieme al Liverpool (sette entrambe) che ha collezionato più clean sheet nel parziale. Ottimo lavoro, dunque, per Stefano Pioli che grazie alla coppia di centrali formata da Kalulu e Tomori è riuscito a trovare solidità anche in fase difensiva.