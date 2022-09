Milan, inaugurato il nuovo pop-up store rossonero nella stazione di Milano centrale

A partire con la vigilia del Derby, il Milan mette a disposizione dei propri tifosi locali e internazionali un nuovo punto vendita ufficiale

(fonte acmilan.com) - Ogni giorno, la stazione di Milano Centrale accoglie circa 600 treni, due linee della metropolitana, il vicino Passante Ferroviario, il terminal di varie linee di autobus, tram e navette per gli aeroporti. Ogni anno, circa 120 milioni di persone si spostano da e verso Milano utilizzando una delle stazioni più grandi d’Europa. A partire da oggi, venerdì 2 settembre 2022, AC Milan inaugura proprio nella stazione di Milano Centrale un nuovo pop-up store ufficiale, che offrirà tutti i giorni, dalle 8:00 alle 21:00, un ulteriore punto vendita per poter acquistare il merchandising ufficiale del Club e PUMA, tra cui i kit Home, Away e Third per la stagione 2022/23, oltre a collezioni esclusive.

Il nuovo store potrà soddisfare le esigenze dei tifosi locali, ma anche dei tantissimi rossoneri in visita nel capoluogo lombardo da tutta Italia e dal mondo intero per piacere e per lavoro, proponendosi come primo e ultimo contatto con la città anche in occasione dei match nazionali

e internazionali di AC Milan. La prima occasione utile sarà proprio il Derby di Milano, in programma domani, sabato 3 settembre, alle ore 18:00. "L'apertura del nuovo pop-up store in stazione Centrale è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan – e allo stesso tempo un ulteriore passo in avanti nella strategia di crescita in ambito retail portata avanti con grande ambizione dal Club. Mettere a disposizione dei nostri tifosi uno spazio totalmente dedicato a loro nel centro nevralgico degli spostamenti per e da Milano è sintomo della volontà di rinsaldare il forte legame con la città che è parte stessa del nostro DNA, valorizzando allo stesso tempo l'anima nazionale e internazionale del Milan".